Grand Drive Junior Market Poultry results

Junior Market Chickens

Champion: Zane Ortman, Perry Co.

Reserve Champion: Abecka Ruggles, Huron Co.

Third: Natalie Fitzgerald, Cuyahoga Co.

Fourth: Marshall Jackson, Logan Co.

Fifth: Carmen Corcoran, Ross Co.

Junior Market Turkeys

Champion: Johnathan Woodward, Coshocton Co.

Reserve Champion: Jozie Jones, Clinton Co.

Third: Alex Kinney, Logan Co.

